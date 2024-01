CEO do Fortaleza, Marcelo Paz promete mais contratações para 2024: "Pode confiar"

Luquinhas é o terceiro anúncio do Tricolor do Pici para 2024. Anteriormente, o clube havia anunciado a permanência do ala Yago Pikachu e a recontratação do ponta-esquerda Moisés

CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz prometeu mais contratações aos torcedores tricolores — e de qualidade — após anunciar a chegada do meio-campista Luquinhas , ex-NY Red Bulls, dos Estados Unidos.

O clube cearense ainda tem acerto encaminhado com o goleiro Santos. O arqueiro, porém, deve chegar ao clube apenas em fevereiro, após integrar o elenco do Flamengo nas primeiras partidas do Campeonato Carioca.

Em entrevista ao Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, no dia 20 de dezembro de 2023, Marcelo Paz havia revelado que o clube buscaria a contratação de três atletas inicialmente, sendo um goleiro, um zagueiro e um meio-campista. Com o acerto com Santos e Luquinhas, o Fortaleza segue buscando um defensor, após a negativa de Alexander Barboza, ex-Libertad, que acertou com o Botafogo.

Em 2024, o Leão disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.