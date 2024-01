Goleiro Santos assina vínculo de três temporadas com o Fortaleza

Santos já defendeu Athletico-PR e Flamengo na carreira Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

No clube carioca, o camisa 1 agradava ao técnico Tite, mas entendia que precisava voltar a jogar com mais frequência e viu o Leão como uma boa oportunidade na carreira. Para tirar o goleiro do Athletico-PR em abril de 2022, o Flamengo pagou 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação da época). Logo na primeira temporada, assumiu a condição de titular, atuando em 37 partidas, e levantou as taças da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, jogou 26 vezes, sofreu oscilações e acabou perdendo espaço no elenco. (Com informações de Iara Costa) Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente