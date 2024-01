Iarley brilha, Fortaleza goleia Internacional e se classifica para a 3ª fase da Copinha

Adversário do Leão do Pici será definido às 20h30min, com o resultado do duelo entre XV de Jaú e CRB-AL

Foi lidando com esse comportamento que logo o time cearense construiu as primeiras chances de gol. Aos cinco minutos, Kauan conseguiu colocar uma bola na trave de Gabriel Raulino após receber um cruzamento e isso animou ainda mais o grupo comandado por Léo Porto.

Objetivo, o Leão foi em busca do resultado desde os minutos iniciais sabendo o que precisaria fazer para superar o Colorado e nem a chuva foi capaz de parar o time. Perdida com a postura do adversário, a equipe gaúcha demonstrava nervosismo ao não conseguir pressionar o Tricolor no meio de campo.

O Fortaleza está classificado para a terceira fase da Copinha. O Tricolor do Pici avançou no torneio de base na tarde desta sexta-feira, 12, ao golear o Internacional por 4 a 0 no estádio Antônio Viana da Silva, em Assis. Os gols da partida foram marcados por Paulo Roberto e Iarley — este balançando as redes três vezes com assistências de Kervin e Caio Dantas.

O primeiro gol foi marcado aos 15 minutos. Em uma descida de contra-ataque pela esquerda, Kervin deu um belo cruzamento para Iarley e o camisa 9 não desperdiçou a chance criada, colocando o Leão na frente no marcador com uma cabeçada. Aos 33 minutos, o artilheiro novamente aumentou a vantagem tricolor após um belo passe infiltrado de Caio Dantas.

O Internacional pouco conseguiu reagir. Mesmo após o primeiro gol tomado, quando tentava ir ao ataque, a equipe colorada esbarrava nas baixas linhas de marcação do Fortaleza e foi ao intervalo com apenas duas finalizações — para fora — feitas.

No segundo tempo, a postura do time gaúcho foi um pouco diferente. Com bola na trave e mais chutes ao gol, o Colorado tentava reverter a desvantagem, mas as finalizações seguiam ineficazes ao placar. Do outro lado do campo, o Fortaleza soube ser assertivo no momento certo.

Aos 24 minutos, após uma saída errada do goleiro, Iarley decretou a vitória tricolor e o hat-trick próprio. Mesmo após a saída do camisa 9, o Leão seguiu controlando o placar e o ampliou aos 37, com uma bela cobrança de falta de Paulo Roberto.

Após a goleada, o Fortaleza aguarda a definição do adversário, que sairá ainda nesta sexta-feira, 12, às 20h30min, em duelo entre XV de Jaú e CRB-AL.