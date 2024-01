Ex-seleção, Valdin é o novo reforço do time de futsal do Fortaleza

Valdin atuou pelo Assoeva, do Rio Grande do Sul, nas últimas temporadas. Na equipe Gaúcha, anotou 43 gols em 68 jogos disputados

Valdin atuou pelo Assoeva, do Rio Grande do Sul, nas últimas temporadas. Na equipe Gaúcha, anotou 43 gols em 68 jogos disputados. Pela Seleção Brasileira, o ala bateu o recorde de mais gols marcados em um único jogo, marcando 20 tentos na vitória da amarelinha contra o Timor-Leste, em jogo válido pelos Jogos da Lusofonia de 2006.

Dono do recorde de mais gols marcados em único jogo de futsal e ex-atleta da Seleção Brasileira, o cearense Valdin defenderá as cores de seu clube do coração em 2024. O ala de 44 anos jogará pelo Fortaleza . O anúncio ocorreu na manhã desta sexta-feira, 12.

No futsal cearense, Valdin atuou pelo Sumov no início dos anos 2000 e agora retorna para a capital cearense, onde defenderá o escrete vermelho-azul-e-branco. O jogador é assumidamente torcedor do Leão do Pici.