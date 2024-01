Santos terá contrato com o Fortaleza a partir de fevereiro e segue no Flamengo em janeiro

Com a parte burocrática da negociação finalizada na última segunda-feira, 9, após as assinaturas dos contratos de todas as partes, o Fortaleza acertou a compra do goleiro Santos, do Flamengo, mas não terá o reforço de maneira imediata. O Esportes O POVO apurou que o vínculo com o Tricolor tem vigência a partir de fevereiro, e o jogador seguirá no Rubro-Negro neste mês de janeiro.

Inicialmente, o camisa 1 tinha contrato com o clube carioca até o final de 2025, mas aceitou a proposta do Leão, que pagará 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,91 milhões na cotação atual) pela aquisição e firmou acordo por três temporadas. Nas tratativas, ficou estabelecido que o vínculo de Santos com o Flamengo passa a ter duração até 31 deste mês, e o contrato com o Fortaleza será válido a partir de 1º de fevereiro.

O Rubro-Negro realizará parte da pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, com o elenco principal e usará jogadores das categorias de base — e outras peças do grupo profissional — no início do Campeonato Carioca. Como Rossi e Matheus Cunha viajarão para a América do Norte, Santos será utilizado nas partidas do Estadual.