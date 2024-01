Fortaleza chega a acordo com Flamengo e acerta compra milionária do goleiro Santos

Goleiro Santos comemora título da Copa Libertadores 2022 pelo Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Fortaleza chegou a acordo com o Flamengo para a compra do goleiro Santos. O Tricolor do Pici pagará 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,91 milhões na cotação atual), além da possibilidade de desembolsar mais 300 mil dólares (R$ 1,4 milhão), caso o arqueiro de 33 anos cumpra metas estabelecidas em contrato. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas pelo Esportes O POVO. No acerto com o clube rubro-negro, o Fortaleza pagará 500 mil dólares (R$ 2,4 milhões aproximadamente) à vista e os outros 500 mil dólares ao longo de 2024. O experiente jogador, que coleciona títulos com as camisas do Athletico-PR, Flamengo e seleção brasileira, assinará contrato de 3 anos com o Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na última segunda, 1º, o Esportes O POVO já havia adiantado o avanço da negociação entre Fortaleza e Flamengo. Naquele momento, restavam apenas ajustes de valores para o acerto ser selado.