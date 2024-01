Fortaleza amplia radar por camisa 10 e mira meia Luquinhas, do NY Red Bulls

Alvo do Tricolor para 2024, meia de 27 anos nunca atuou no futebol brasileiro e está no clube norte-americano desde 2022, com 70 jogos disputados

A partir de então, alguns nomes foram ligados ao Fortaleza no mercado da bola: Bruninho, que disputou a Série B pelo Guarani e pertence ao Atlético-MG; Hyoran, que também era vinculado ao Galo e está livre no mercado; e Lucas Fernandes, que estava emprestado ao Botafogo pelo Portimonense, de Portugal, por exemplo.

O CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz , e o presidente Alex Santiago já tinham confirmado que o clube tinha a contratação de um meia dentre as prioridades para 2024 — a exemplo de um goleiro e um zagueiro. Calebe terminou 2023 como titular e com bom desempenho, mas sofreu com lesões ao longo da temporada; Pochettino deverá jogar como segundo volante; e Lucas Crispim deixou o Pici rumo ao Buriram United, da Tailândia .

Com Moisés garantido, Santos encaminhado e Alexander Barboza em compasso de espera, o Fortaleza trabalha no mercado da bola para preencher a última lacuna apontada pela diretoria: um novo camisa 10. O departamento de futebol do Tricolor ampliou o radar à procura de um meio-campista ofensivo e chegou ao nome de Luquinhas, brasileiro que joga no New York Red Bulls, dos Estados Unidos, apurou o Esportes O POVO .

O Tricolor, no entanto, voltou as atenções para a Major League Soccer (MLS), competição que envolve times dos Estados Unidos e do Canadá, de onde veio Caio Alexandre, uma das principais peças da equipe de Vojvoda, e onde estava Savarino, alvo do clube no meio do ano passado. Agora, o Leão ainda conta com o reforço do executivo de futebol Bruno Costa, que trabalhou nos EUA por oito anos.

Luquinhas está no NY Red Bulls desde 2022 e tem contrato até o final desta temporada, com opção de renovação para o ano que vem. O meia de 27 anos, nascido em Ceilândia (DF), é titular e um dos destaques da equipe, com um total de 70 jogos disputados em dois anos. O nome do camisa 82 está em pauta no Pici há algumas semanas e as partes mantêm conversas.

O jogador curte as férias no Brasil. O New York caiu nos playoffs da MLS no início de novembro e voltará a jogar apenas no final de fevereiro, quando estreia na nova temporada da liga.

Conheça Luquinhas, alvo do Fortaleza

Luquinhas, que é meio-campista e também pode jogar como atacante pelos lados, nunca defendeu um time profissional do Brasil. Aos 17 anos, nas categorias de base do Ceilandense, transferiu-se para o Vilafranquense, de Portugal. Ainda atuou por Benfica B e Desportivo Aves no país lusitano.