Fortaleza avança em negociação por Savarino, diz jornalista argentino

O Fortaleza avançou na negociação para ter o atacante Jefferson Savarino no seu elenco no restante da temporada. Otimista para fechar a operação, o Leão do Pici conversa com o Real Salt Lake City, da MLS, para contar com o jogador venezuelano. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, da Tyc Sports.

Em busca de um substituto para Moisés, negociado com o Cruz Azul-MEX, a diretoria leonina intensificou as conversas com o clube norte-americano para contratar o atacante de 26 anos. Savarino tem passagem pelo futebol brasileiro entre 2020 e 2022, quando defendeu o Atlético Mineiro.

No Galo, ele marcou 20 gols em 99 jogos disputados e se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021) e Supercopa do Brasil (2022). Atualmente, no Real Salt Lake, é um dos destaques do time com cinco tentos e duas assistências em 14 partidas.