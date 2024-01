Ex-Fortaleza, Éderson entra na mira do Manchester United, segundo portal

Pelo Pici, foram 58 jogos, três gols e três assistências. Além disso, foi campeão do Campeonato Cearense e uma das peças fundamentais na conquista da primeira vaga do clube na Libertadores, em 2021

De acordo com o portal GOAL, o volante Éderson, ex-Fortaleza, está na mira do Manchester United, da Inglaterra, para a próxima temporada. Atualmente na Atalanta, da Itália, o jogador é um dos destaques da equipe e acabou chamando a atenção da diretoria do clube inglês.

Aos 26 anos, o sul-mato-grossense atuou no futebol brasileiro por Cruzeiro e Corinthians. No entanto, foi no tricolor que demonstrou seu melhor futebol. Pelo Pici, foram 58 jogos, três gols e três assistências. Além disso, foi campeão do Campeonato Cearense e uma das peças fundamentais na conquista da primeira vaga do clube na Libertadores, em 2021.