Fortaleza anuncia Bruno Costa como novo Executivo de Futebol do clube

Profissional assinou contrato de três anos com o Tricolor do Pici

Bruno irá se apresentar no Pici nos próximos dias e fará parte ativa do planejamento para 2024. Ele chega ao clube com uma bagagem internacional. Formado e pós-graduado em Gestão Esportiva, o profissional é também professor dos cursos de Gestão Esportiva e Executivo de Futebol da CBF Academy.

O Fortaleza tem um novo executivo de futebol. Com contrato de três anos, Bruno Costa foi anunciado pelo Leão na noite desta segunda-feira, 11. O profissional chega para substituir Sérgio Papellin, anunciado no Remo-PA em novembro.

Entre 2002 e 2007, ele foi supervisor e administrador das seleções de Base da CBF. À época, Bruno foi Campeão Mundial com o Sub-17 e Sub-20, e fez parte do processo do título de pentacampeão do Mundo pela seleção principal.

Entre 2007 e 2010, o profissional foi Executivo das Categorias de Base do Fluminense e somou o título da Copa do Brasil. Em 2012, ele assumiu como Executivo das Categorias de Base do Figueirense, e entre 2012 e 2015 foi chefe de scouting de observação do Brasil, também fazendo análise técnica para a seleção principal. Em 2016, Bruno foi ainda Executivo de Futebol do Fort Lauderdale Strikers e desde 2017 foi Diretor de Scouting do San José, uma das principais equipes da MLS.