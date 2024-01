Fortaleza encaminha acordo com Flamengo pela compra de Santos e discute detalhes

Goleiro paraibano de 33 anos tem contrato até o final de 2025 com o Rubro-Negro e será adquirido em definitivo pelo Leão, que alinha os termos da transação com as partes

Fortaleza e Flamengo, que mantêm conversas há algumas semanas , já têm um entendimento acerca de valores da transação em definitivo e afinam os termos do negócio. O Leão pagará cifras bem inferiores aos 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação da época) que os cariocas desembolsaram para o Athletico-PR em abril de 2022.

O arqueiro paraibano de 33 anos tem contrato com o Rubro-Negro até o final de 2025, mas se tornou terceira opção ao longo do ano passado, atrás de Rossi e Matheus Cunha. O camisa 1 agrada ao técnico Tite, mas entende que precisa voltar a jogar e vê o Tricolor como uma boa oportunidade na carreira. A tendência é que seja um vínculo até 2026. Santos chegou a ser sondado também por Botafogo e Grêmio.

Uma das prioridades do Fortaleza no mercado da bola para 2024, a busca por goleiro está prestes a ser encerrada com um desfecho positivo. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici tem acordo encaminhado com o Flamengo para a compra do goleiro Santos e alinha detalhes com as duas partes para selar a contratação.

Os clubes têm um histórico recente de negociações. No ano passado, os clubes chegaram a discutir uma transferência do volante Hércules, mas não chegaram a um acordo; o atacante Marinho, por sua vez, deixou o Ninho do Urubu rumo ao Pici — os cearenses pagaram quase R$ 2 milhões pela transação.

No elenco tricolor, Juan Pablo Vojvoda conta com João Ricardo, Mauricio Kozlinski — que renovou contrato até o final deste ano — e Bruno Guimarães como opções para o gol. Fernando Miguel, que era o reserva imediato, transferiu-se para o rival Ceará ao final do contrato com o Fortaleza.

A carreira de Santos

Cria do Athletico-PR, o goleiro paraibano defendeu o Furacão de 2011 a 2022 e disputou 258 jogos, conquistando três títulos do Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), dois da Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e um da Copa do Brasil (2019).

Ainda em 2022, rumou para o Flamengo. Logo na primeira temporada, assumiu a condição de titular, atuando em 37 partidas, e levantou as taças da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, jogou 26 vezes, sofreu oscilações e acabou perdendo espaço no elenco.