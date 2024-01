Fortaleza tem interesse em Bruninho, atacante destaque do Guarani em 2023

Com o iminente fim da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza já inicia os movimentos no mercado da bola e nomes começam a ser procurados pelo clube. De acordo com o repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, o Tricolor tem interesse na contratação do atacante Bruninho, destaque do Guarani em 2023.

O atleta, de apenas 23 anos, atuou por empréstimo no clube de Campinas na atual temporada e atraiu olhares do mercado ao marcar dez gols e duas assistências em 45 jogos. Após o fim da Série B, o jogador se despediu do time paulista e retornou ao Atlético-MG, equipe detentora dos direitos.