De saída do Fortaleza, Crispim assinará contrato de dois anos com o Buriram, da Tailândia

Crispim e seu staff, inclusive, já vêm preparando a documentação necessária para morar na Tailândia há algumas semanas. Prestes a se tornar pai, ele ainda acompanhará o parto da sua filha, fruto do namoro com a influencer Vitória Bellato, nos próximos dias em solo brasileiro.

O jogador, que já firmou pré-contrato com o clube asiático , se apresentará na nova casa no mês de janeiro. Lá, o meia deve se tornar a grande estrela da equipe — que já contou com brasileiros como os atacantes Diogo e Osvaldo, ex-Fortaleza.

No último mês, o jogador até chegou a ser procurado pela diretoria do Leão para tentar uma renovação contratual, mas a decisão de ir para o futebol asiático já estava tomada.

Há três temporadas no Tricolor de Aço, Crispim defendeu o time leonino em 127 oportunidades, marcando nove gols e contribuindo com 17 assistências. No Leão, ele levantou os títulos do Campeonato Cearense (3x) e da Copa do Nordeste (1x), além de ter contribuído diretamente com a classificação inédita da equipe à Libertadores em 2021.