Diante do Castanhal-PA, Fortaleza faz sua estreia na Copinha

Tricolor está no grupo 11 da competição e enfrenta, além do clube paraense, o CRB-AL e o Vocem-SP. Na última temporada, a equipe leonina foi até às quartas de final

Em entrevista ao Esportes do Povo, o gerente de base leonino, Erisson Matias, deixou explícito o desejo de ir além do que foi a temporada passada na Copa São Paulo de Futebol Júnior : “Alcançar e tentar bater a meta na Copa São Paulo. A gente sabe que é uma competição de tiro curto, então muita coisa pode acontecer. A ideia é chegar até às quartas e tentar passar isso”.

Depois de uma boa campanha em 2023 , indo até às quartas de final da Copinha, o Fortaleza estreia nesta quarta-feira, 3, no principal torneio de base do país. O jogo de estreia será contra o Castanhal-PA, às 15 horas, no Estádio Viana da Silva, em Assis-SP, sede do tricolor na fase inicial.

A participação do Fortaleza no último campeonato igualou a melhor marca da sua história, que era, até então, 2008, quando também foi até às quartas. Ao todo, 30 jogadores foram relacionados para a competição, desses, dois destaques do último time seguem, são o meia Amorim e o lateral-esquerdo Riquelme, que foi artilheiro do Leão do Pici.

Além do Castanhal-PA, o Leãozinho enfrenta o CRB-AL, no dia 06/01 e finaliza a fase de grupos contra o Vocem-SP, no dia 09/01. Ambas as partidas serão às 13 horas.