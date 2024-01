Fortaleza consulta meia Lucas Fernandes, ex-Botafogo e São Paulo

Na busca por contratações para reforçar o elenco de 2024, o Fortaleza segue atento aos nomes que surgem no mercado da bola. O clube cearense fez uma consulta ao meia-atacante Lucas Fernandes, de 26 anos, que defendeu as cores do Botafogo em 2022 e 2023, apurou o Esportes O POVO.

Até o momento, as partes - Leão do Pici e staff do atleta - apenas conversaram e nenhuma proposta oficial foi realizada. Para contar com o futebol do meia, o time cearense teria de negociar com o Portimonense, de Portugal, clube que é detentor dos direitos do jogador.