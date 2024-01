Zanocelo não fica no Fortaleza para 2024 e será devolvido ao Santos

No início de abril, o camisa 25 foi anunciado pelo Tricolor por empréstimo até este mês de dezembro , com opção de compra fixada em 4 milhões de euros (em torno de R$ 22 milhões na cotação da época). A contratação gerou expectativa positiva pela passagem do volante pela seleção brasileira sub-20 e pelo potencial de evolução.

Pouco utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em 2023, Vinícius Zanocelo encerrou a passagem pelo Pici ao final da temporada 2023. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza não conta com o volante para o próximo ano e irá devolvê-lo ao Santos, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

No Leão, entretanto, o jogador de 22 anos não conseguiu superar a concorrência de Caio Alexandre e Zé Welison, que formaram a dupla titular em boa parte do ano, e de Lucas Sasha, reserva imediato. Além disso, na janela de transferências do meio do ano, Pedro Augusto chegou ao Pici e passou à frente do camisa 25 na disputa por posição. Zanocelo entrou em campo 12 vezes e fez um gol.

A última vez em que atuou foi na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 10 de junho. Depois disso, alternou entre o banco de reserva e a ausência nas listas de relacionados. A última oportunidade de ser opção em uma partida foi no revés para o Bahia, na Fonte Nova, também pela Série A, em 21 de outubro.

Além de Zanocelo, o goleiro Fernando Miguel, que já foi anunciado pelo rival Ceará, o meia Lucas Crispim, acertado com o Buriram United, da Tailândia, e o atacante Silvio Romero também já deixaram o Fortaleza. Há ainda outros nomes que devem ter novos destinos em 2024, como Bernardo Schappo e Romarinho.

Fortaleza: meio-campo para 2024

O Leão do Pici ainda conta com Zé Welison, Lucas Sasha, Hércules e Pedro Augusto de volantes sob contrato para a próxima temporada. Destaque da equipe, Caio Alexandre tem a situação encaminhada para ser comprado do Vancouver Whitecaps, do Canadá, mas despertou o interesse do Palmeiras.