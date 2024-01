Bruno Melo vira alvo de trio da Série A e deve ser negociado pelo Fortaleza

Zagueiro e lateral-esquerdo de 31 anos tem contrato com o Leão até o final de 2024, entra na mira de equipes do Brasileirão e pode deixar o Tricolor em definitivo

Titular absoluto do Goiás em 2023, o zagueiro e lateral-esquerdo Bruno Melo está no radar de outras equipes para a próxima temporada. O cearense de 31 anos tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024, está na mira de três clubes da Série A e deve ser negociado pelo time do Pici, apurou o Esportes O POVO.

Diante do interesse de concorrentes da elite nacional no defensor, o Tricolor e o estafe do jogador avaliam as possibilidades dos moldes da negociação: um novo empréstimo ou uma saída em definitivo, que poderia envolver compensação financeira ou manutenção de um percentual dos direitos econômicos. Antes de ser cedido ao Esmeraldino, Bruno Melo estendeu o vínculo com o Leão até dezembro do ano que vem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após dois empréstimos consecutivos para times da Série A, o Fortaleza pondera que nova cessão temporária não seria positiva, uma vez que teria de renovar contrato com um jogador que não deve mais ser aproveitado ou perdê-lo de graça ao final de 2024. Por isso, uma venda é considerada a alternativa mais vantajosa, até para obter retorno financeiro com um atleta que já rendeu ganhos esportivos e é cria do clube.