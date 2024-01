Lucas Sasha estende contrato com o Fortaleza até o final de 2024

Volante tinha vínculo com duração até maio e acertou renovação até dezembro do próximo ano. Camisa 88 disputou 41 partidas na temporada 2023

O camisa 88 foi contratado pelo Leão na janela de transferências do meio do ano passado , já durante o Campeonato Brasileiro, em que lutava contra o rebaixamento. O meio-campista paulista rapidamente se adaptou ao novo clube, após quase dez anos no exterior, e foi um dos destaques na reação da equipe, que terminou a competição com vaga na fase prévia da Libertadores. Em 2022, realizou 21 jogos e marcou um gol.

Peça frequentemente utilizada no elenco de Juan Pablo Vojvoda, Lucas Sasha vestirá a camisa do Fortaleza por mais uma temporada. O volante de 33 anos, que tinha contrato com duração até maio do próximo ano, estendeu o vínculo para dezembro de 2024.

Com o contrato previsto para se encerrar em meio à próxima temporada, o volante chegou a um acordo com o Tricolor e renovou até o final de 2024.

Cria do Corinthians, Lucas Sasha despontou no Grêmio Barueri e ainda passou por Pinheiros, São José e Icasa antes de ir para o futebol internacional. No exterior, o volante vestiu as camisas de CSKA Sofia, da Bulgária; Hapoel Tel Aviv, de Israel; Ludogorets, também da Bulgária; e Aris, da Grécia, onde passou três temporadas antes de defender o Fortaleza.

Fortaleza: meio-campo para 2024

Além do camisa 88, o Leão do Pici conta com os volantes Zé Welison, Hércules e Pedro Augusto sob contrato para a próxima temporada. Destaque da equipe, Caio Alexandre tem a situação encaminhada para ser comprado do Vancouver Whitecaps, do Canadá, mas despertou o interesse do Palmeiras.