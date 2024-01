Ceará oficializa contratação do goleiro Fernando Miguel, ex-Fortaleza

Em 2022, na primeira temporada pelo Tricolor do Pici, Fernando Miguel recebeu o prêmio de Craque do Mês de agosto da Série A do Campeonato Brasileiro . Neste ano, foi reserva de João Ricardo no Fortaleza.

No Ceará, Fernando Miguel disputará posição com Bruno Ferreira e Richard. Bem avaliado internamente, o arqueiro de 38 anos chega ao clube em definitivo, após a finalização do contrato com o Fortaleza, e para ser um dos líderes do vestiário.

Até o momento, visando 2024, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou, além de Fernando Miguel, o meio-campista Lourenço, ex-Vila Nova/GO, e o atacante Aylon, ex-Novorizontino/SP. O Ceará ainda tem negociações avançadas com o meia argentino Lucas Mugni, ex-Bahia.