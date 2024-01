Sem estrear pelo Fortaleza, Bernardo Schappo será emprestado em 2024

Destaque no Ituano, zagueiro não entrou em campo pelo Fortaleza e procura novo clube para a próxima temporada. Contrato com o Leão tem duração até o final de 2026

No entanto, os 13 jogos disputados pelo Galo de Itu, entre Paulistão e Copa do Brasil, foram o ponto final na temporada dentro dos gramados. No Pici, o camisa 14 não caiu nas graças da comissão técnica e alternava entre o banco de reservas e a ausência das relações da partida. No banco, por exemplo, ficou em 14 ocasiões — 12 pela Série A e duas pela Copa Sul-Americana.

À procura de um zagueiro canhoto para disputar posição com Titi na época, o Leão superou a concorrência dos também tricolores Bahia e São Paulo para fechar com Schappo: desembolsou R$ 1,8 milhão ao Ituano para adquirir 70% dos direitos econômicos , firmando contrato até o final de 2026.

Contratado sob expectativa da torcida após o bom desempenho no Campeonato Paulista com a camisa do Ituano, Bernardo Schappo encerrou 2023 sem entrar em campo pelo Fortaleza . Sem oportunidades sob o comando de Vojvoda, o zagueiro de 24 anos será emprestado pelo clube do Pici na próxima temporada, apurou o Esportes O POVO .

Brítez e Titi formava a dupla titular na zaga, enquanto Benevenuto e Tobias Figueiredo eram as opções imediatas. A chegada do defensor português, a propósito, tirou ainda mais espaço de Bernardo Schappo, que foi relacionado para os jogos com maior frequência entre maio e julho.

Sem estrear pelo Fortaleza, o zagueiro terá novo destino no ano que vem. Tanto o clube quanto o jogador entendem que é importante uma saída por empréstimo para recuperar minutagem na carreira e aproveitar a rodagem para se firmar. A ideia é uma transferência no mercado nacional, em que o treinador do novo clube dê o aval à contratação para utilizá-lo.

Algumas equipes das Séries A e B já estão sendo consultadas sobre a possibilidade de contar com Schappo em 2024. O Atlético-GO, que tem boa relação com o Fortaleza, foi um exemplo, mas o Dragão já conta, até o meio do ano que vem, com Alix Vinicius, que também pertence ao Tricolor, atua na mesma posição e se destacou na campanha do acesso à elite nacional.

Fortaleza: zaga para 2024

Com a saída do camisa 14, o elenco do Leão do Pici ficará com Brítez, Benevenuto, Titi e Tobias Figueiredo como opções para a próxima temporada. O clube negocia a contratação do argentino Alexander Barboza, que estava no Libertad, do Paraguai.