Fortaleza é dominado e perde para o líder Botafogo na Série A

O Tricolor do Pici foi até o Rio de Janeiro e sofreu nova derrota na temporada. Diante do Botafogo, o Fortaleza não conseguiu impor seu ritmo de jogo e chega três jogos sem vencer

Jogando fora de casa, no Estádio Nilton Santos, o Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 para a equipe do Botafogo, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro. Tiquinho Soares, ainda no primeiro tempo, marcou o gol carioca.

O resultado deixou o clube do Pici na 10ª posição da Série A com 14 pontos na tabela. Agora, devido a pausa por conta da data Fifa, o Leão só volta a campo no dia 21 de junho, quando enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

O jogo

Após a derrota para o Estudiantes de Mérida, pela Copa Sul-Americana, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, promoveu o retorno de todo o time titular - na terça-feira, 6, apenas João Ricardo e Titi foram entre os onze iniciais. A dupla de artilheiros na temporada, Lucero e Thiago Galhardo, foram para o jogo, sendo a esperança de gols do tricolor.

O duelo contra o Botafogo, no entanto, não começou como Juan Pablo Vojvoda esperava. O líder do campeonato começou sufocando o Leão, que encontrava dificuldades em colocar em prática seu ritmo de jogo. Aos 14 minutos, o primeiro susto em João Ricardo. Em cobrança de falta, Victor Cuesta chutou forte e a bola passou rente a trave, levando perigo ao gol leonino.

Mesmo com esse lance, defensivamente, o Tricolor soube se comportar em campo, anulando as principais chegadas do Botafogo, que investia, principalmente, nas bolas longas para Júnior Santos, ex-atleta do Pici. Por outro lado, ofensivamente, a partida do time de Vojvoda era bem escassa e sem tantas chances. A única vez que conseguiu colocar o arqueiro adversário para trabalhar, foi em cobrança de falta de Pochettino. Porém, o chute do camisa 7 foi tranquilidade defendido por Lucas Perri

Mesmo com determinado momento do primeiro tempo o Alvinegro ter obtido 62% de posse de bola, a equipe carioca diminuiu a intensidade postada no começo de jogo e já não assustava tanto João Ricardo. Porém, em raro momento de desatenção da defesa tricolor na etapa inicial, a bola sobrou para Tiquinho Soares, que chutou no canto, sem chances para João Ricardo, e abriu o placar no Estádio Nilton Santos.

No começo do segundo tempo, o Fortaleza buscou trabalhar mais a bola para conquistar a igualdade no placar. Aos 6 minutos, o Tricolor do Pici teve uma grande chance. Após jogada de Thiago Galhardo, a bola sobrou para Caio Alexandre, que acabou chutando mascado,

3 minutos depois, novamente Galhardo foi o responsável por levar perigo a meta de Perri. De fora, do artilheiro, o atacante arriscou, e o goleiro alvinegro espalmou. Na finalização da jogada, Pochettino chutou mascado para fora.

Após isso, o Leão trocava passes, mas sem muito objetivo. No entanto, em cruzamento na área, a bola pegou na mão de Titi e o árbitro Wilton Pereira Sampaio assinalou a penalidade. Na cobrança, Tiquinho Soares cobrou, João Ricardo defendeu, mas o artilheiro do Brasileirão aproveitou o rebote e aumentou a vantagem.