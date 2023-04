Fortaleza anuncia contratação por empréstimo do meio-campista Vinícius Zanocelo

O Tricolor do Pici oficializou a chegada do atleta no início da tarde deste domingo, 2. O Santos, detentor dos direitos do jogador, cedeu Zanocelo ao clube cearense por empréstimo até o final do ano

Após largar em vantagem na final do Campeonato Cearense, o Fortaleza trouxe uma novidade para o torcedor no início da tarde deste domingo, 2. O Leão do Pici confirmou a chegada do meio-campista Vinícius Zanocelo, de 22 anos, por empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2023. O atleta pertence ao Santos-SP.

Na negociação, o Tricolor firmou uma cláusula de opção de compra após o término do contrato de empréstimo. Caso queira permanecer com Zanocelo para os próximos anos, o Fortaleza precisará desembolsar 4 milhões de euros, equivalente a um pouco mais de R$ 22 milhões. O valor fixado foi confirmado pelo próprio Santos.

Antes mesmo de ser anunciado pelo novo clube, o jovem meio-campista já havia chegado à capital cearense e teve a oportunidade de acompanhar de perto a vitória do Fortaleza sobre o Ceará por 2 a 1, na Arena Castelão. O atleta irá reforçar o time do Pici na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A.

Carreira de Zanocelo

Promessa desde a base, o atleta se tornou profissional na Ponte Preta-SP e depois se transferiu para Ferroviária-SP, mas foi no Santos que acabou ganhando maior notoriedade. No Peixe, Zanocelo soma 79 partidas, cinco gols e duas assistências. Além disso, ele tem passagens pelas divisões inferiores da seleção brasileira.