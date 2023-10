Embarque no aeroporto velho e treinos no Uruguai: veja agenda do Fortaleza para final da Sula

No dia seguinte, quinta, o Leão realizará treino fechado no CT do Deportivo Maldonado no período da tarde.

A sexta-feira, 25, dia que antecede a partida, será movimentada. Pela manhã, a equipe treinará no Hotel Solanas. Após a atividade, será realizada uma zona mista para entrevistas com os jogadores.

Equipe do O POVO embarca rumo ao Uruguai para cobertura multiplataforma da final da Sul-Americana

Já no período da tarde, ocorrerá o reconhecimento do gramado do Estádio Domingo Burgueño, palco da final, e entrevista coletiva com Vojvoda e Tinga.

No sábado, 28, o Fortaleza entrará em campo em busca do inédito título continental, às 17 horas, diante da LDU. A volta do time para a capital cearense está marcada para 2 horas da madrugada de domingo, com desembarque previsto para 8 horas.