Fortaleza tem o melhor ataque da Copa Sul-Americana 2023; veja todos os gols

Na atual edição da Copa Sul-Americana, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda tem se destacado pelo poder ofensivo. Prova disso é o fato da equipe cearense ser dona do melhor ataque da competição com 27 gols marcados. RB Bragantino-SP e Estudiantes, da Argentina, completam o pódio com 25 tentos cada.

O artilheiro do Tricolor do Pici é o atacante Guilherme, autor de quatro gols. Silvio Romero, Tomás Pochettino, Yago Pikachu e Zé Welison balançaram as redes três vezes. Veja abaixo a lista completa de goleadores do clube na competição continental:

