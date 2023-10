"Passei três noites sem dormir", afirma médico que pagou R$ 1,8 milhão para fretar voo para ir ao Uruguai

Anderson da Silva Costa preside a Associação Médicos Tricolores Crédito: Reprodução / Esportes O POVO

Presidente da Associação Médicos Tricolores, Anderson da Silva Costa esteve no programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 17, para comentar sobre “a loucura”, conforme definiu, de pagar à vista R$ 1,8 milhão para fretar uma aeronave para levar torcedores do Fortaleza à final da Copa Sul-Americana, que será realizada no dia 28 de outubro, em Maldonado, no Uruguai. Na entrevista, Anderson revelou que passou três dias noites sem dormir devido à preocupação causada pelo valor investido, sem ter a certeza de que os demais associados comprariam a ideia de viajar para o Uruguai para acompanhar o Tricolor do Pici. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Foi uma transferência direta. Não sabia (se o pessoal ia pagar). Fiquei com muito medo. Passei três noites sem dormir, de pesadelo. Ao mesmo tempo, eu estava muito feliz. Ia pedir ajuda aos amigos, aos patrocinadores, mas as pessoas chegaram valendo. Não tem mais vagas. Já temos lista de espera”, explicou.