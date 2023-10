Equipe do O POVO embarca para o Uruguai para cobertura multiplataforma da final da Sul-Americana

O POVO estará presente no maior jogo da história do Fortaleza Esporte Clube. Nesta segunda-feira, 23, a equipe formada pelos repórteres Lucas Mota, Mateus Moura e Miguel Júnior embarca para o Uruguai, país que sediará o confronto histórico entre o Tricolor do Pici e a LDU, do Equador, pela final da Copa Sul-Americana.

Serão sete dias de uma cobertura in loco e multiplataforma com todos os bastidores da decisão continental. Dentre os conteúdos, haverá lives diárias pelas cidades de Punta del Este e Maldonado, interação com os torcedores, entrevistas exclusivas, detalhes da preparação do Fortaleza, curiosidades e muito mais. Os materiais serão disponibilizados na edição impressa do O POVO, no site e nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A programação das Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri e do YouTube O POVO também terão conteúdos especiais e participação diária dos repórteres diretamente do Uruguai. De segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas, a equipe entrará ao vivo no Esportes do POVO para trazer todas as informações e novidades; logo na sequência, a partir das 12 horas, a equipe marca presença no Trem Bala, transmitido no YouTube e na Rádio O POVO CBN AM.