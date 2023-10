João Ricardo: veja as principais defesas do goleiro do Fortaleza na Copa Sul-Americana

O camisa 1 do Leão do Pici assumiu a titularidade durante o torneio e virou um dos pilares da equipe cearense na campanha

Com defesas importantes durante as partidas, o goleiro João Ricardo tem sido um dos pilares do Fortaleza na campanha histórica realizada na atual edição da Copa Sul-Americana. O camisa 1 assumiu a titularidade ao longo da competição e chega à final do dia 28, contra a LDU, do Equador, como uma das esperanças da equipe cearense na busca pelo título.

João disputou nove das 12 partidas do Leão do Pici na Sula e realizou 38 defesas, equivalente a média de 4,2 intervenções por partida. Deste número, 20 partiram de chutes de fora da área, enquanto 18 foram de arremates de dentro da grande área. Ele sofreu oito gols e deixou os gramados sem ser vazado em duas oportunidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

*Dados retirados do site SofaScore.