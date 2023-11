Chapéu, caneta e mais: veja lances plásticos de Fortaleza e LDU na Sul-Americana

Comandado por Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza vai enfrentar a LDU, do Equador, na grande final da Copa Sul-Americana 2023. As equipes medirão forças no próximo dia 28, às 17h (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Almejando seu primeiro título internacional, o Leão chega confiante após construir uma campanha sólida até a final da competição. Confira alguns lances plásticos do time tricolor e do seu adversário até o momento na Sula:

