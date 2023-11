Adversário do Fortaleza, LDU vence Emelec no último jogo antes da final da Sula

O resultado conquistado diante do Emelec amplia a sequência positiva da LDU na temporada. A última derrota aconteceu em 17 de agosto, para o Barcelona de Guayaquil. Desde então, o time equatoriano entrou em campo cinco oportunidades, registrando três vitórias e dois empates

Adversário do Fortaleza na final da Copa Sul-Americana, a LDU venceu o Emelec por 1 a 0 nesta segunda-feira, 23, e assumiu a vice-liderança provisória do Campeonato Equatoriano, com 18 pontos. José Quintero, lateral-direito dos Los Universitarios, marcou o gol da vitória.

O resultado conquistado diante do Emelec amplia a sequência positiva da LDU na temporada. A última derrota aconteceu em 17 de agosto, para o Barcelona de Guayaquil. Desde então, o time equatoriano entrou em campo cinco oportunidades, registrando três vitórias e dois empates.

Diante do Emelec, o técnico Luis Zubeldía escalou força máxima. Jogadores de destaque do time, como o lateral-direito José Quintero, o meio-campista Alexander Alvarado e Jhojan Julio e o atacante Paolo Guerrero atuaram como titulares.