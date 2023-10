Fortaleza completa 105 anos de história vivendo seu melhor momento

Aniversário de 105 anos do clube é comemorado dias antes da final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, no Uruguai. Relembre as conquistas recentes do time

Fundado no dia 18 de outubro de 1918 , o clube nasceu a partir da paixão do comerciante Alcides Santos (1889-1971) pelo futebol. Junto com outros seis amigos, ele instituiu o Tricolor de Aço na rua Barão do Rio Branco, entre a Pedro Pereira e Pedro I, no Centro da cidade alencarina.

Nestes 105 anos, o Fortaleza acumula conquistas e feitos estaduais, regionais e nacionais, além de participações no futebol internacional. Depois de anos na Série C, durante a década passada, o Leão se recuperou e hoje vive um grande momento dentro e fora de campo.

Retorno à Série A e estreia na Sula

A boa fase da equipe começou no ano de seu centenário, em 2018. Sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor conquistou a Série B e retornou à primeira divisão do futebol brasileiro, a qual não disputava desde 2006. No Brasileirão de 2019, o time terminou em nono lugar e obteve sua primeira classificação para a Copa Sul-Americana.

Estreando no certame, o Fortaleza caiu para o Independiente-ARG, na primeira fase, após empate em 2 a 2 no agregado e desvantagem no critério do gol fora de casa. Na Série A de 2020, o clube foi o 16º colocado, suficiente para evitar o rebaixamento.

Chegada de Vojvoda

Em 2021, com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Leão fez a melhor campanha de um nordestino no Brasileiro por pontos corridos. O quarto lugar, com 58 pontos, deu direito à inédita vaga na Copa Libertadores.

Na Libertadores de 2022, a equipe do Pici passou em segundo lugar no grupo F e foi eliminada pelo Estudiantes-ARG nas oitavas. Apesar de ter ocupado a zona de rebaixamento da Série A por várias rodadas no ano, os comandados de Vojvoda reagiram e terminaram a temporada em oitavo lugar, indo para mais uma Libertadores.

SAF e sonho internacional

No ano atual, o Tricolor caiu na terceira fase preliminar da Libertadores e obteve vaga na Sul-Americana. Líder do grupo H, com 15 pontos, o time já eliminou Libertad-PAR, América-MG e Corinthians-SP no mata-mata.