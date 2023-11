Fortaleza não realizará transmissão da final da Sula no Castelão; entenda

A diretoria do Leão do Pici até tentou viabilizar uma adequação às diretrizes, mas a entidade sul-americana alegou que não há tempo hábil para o entendimento. Em eventos como esse, a ideia da Conmebol é que seja realizada uma ‘fan fest’ que seja organizada tanto pelo clube quanto pela entidade.

Apesar do grande interesse em realizar a transmissão, o clube esbarrou em uma série de normas da Conmebol, entre elas a proibição de venda de ingressos e a divulgação de patrocinadores que não fossem da Sula. Além disso, teria que ocorrer uma parceria com a empresa detentora dos direitos de transmissão.

Ideia inicial: transmissão no Castelão

A informação inicial foi dita pelo presidente do Leão, Marcelo Paz, logo após o sorteio que definiu os grupos do Campeonato Cearense de 2024, no último dia 11. Em sua fala, Paz enfatizou que a ideia era colocar telões no gramado do Castelão e abrir o setor inferior da arquibancada para os torcedores.