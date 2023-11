Marinho, Julio e Crispim: veja os gols mais bonitos de Fortaleza e LDU até final da Sula

Com trajetórias semelhantes - ambos foram líderes de seus grupos -, Leão e Albos marcaram gols icônicos durante suas campanhas até a grande decisão

Finalistas da Copa Sul-Americana, Fortaleza e LDU entrarão em campo já neste sábado, 28, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. Com trajetórias semelhantes - ambos foram líderes de seus grupos -, os times marcaram gols icônicos durante suas campanhas até a grande decisão.

Um desses tentos memoráveis foi o de Marinho, reforço do Leão do Pici na temporada, na partida de volta das semifinais, diante do Libertad. Na ocasião, o camisa 12 acertou uma cobrança de falta e empatou o jogo em 1 a 1, evitando que a disputa fosse para os pênaltis.