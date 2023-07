De olho no topo, Fortaleza visita Palmeiras em confronto direto pelo G6 da Série A

A bola rola às 16 horas deste sábado, 22, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Leão, nono colocado, ultrapassará o Alviverde na tabela caso conquiste a vitória no confronto

De olho no G6 do Brasileirão, o Fortaleza visita o Palmeiras neste sábado, 22, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em um confronto que coloca frente a frente duas equipes que disputam diretamente por posições no topo da tabela. O embate, válido pela 16ª rodada da elite nacional, representa uma boa chance para o Tricolor do Pici se recuperar do tropeço em casa no último final de semana.

Na nona colocação, com 23 pontos, o Fortaleza está na cola do Alviverde, que figura no sexto lugar, com 25. Naturalmente, uma eventual vitória do time cearense não só o faz ultrapassar o rival paulista na tabela, como também pode ocasionar em um cenário bem interessante ao término da rodada a depender de alguns outros resultados paralelos. No melhor dos panoramas, o Leão pode alcançar até o G4.

Para que isto se concretize, além do Tricolor conquistar o triunfo, há também a necessidade de torcer por tropeços do RB Bragantino e Athletico-PR — empate de ambos é o suficiente —, e derrotas de Fluminense e São Paulo. Olhando somente para o G6, basta que o Massa Bruta e o Furacão, que enfrentam o Internacional e Vasco, respectivamente, não vençam.

Adversário do Fortaleza, o Palmeiras vive um momento de pressão potencializado pelo incômodo — e incomum — jejum de vitórias que acumula em competições nacionais. Considerando duelos pela Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo São Paulo, e a Série A, o Alviverde soma sete jogos sem triunfos, com quatro derrotas e três empates. Neste recorte, o único resultado positivo foi a goleada por 4 a 0 sobre o Bolívar-BOL, pela Libertadores.

Em relação ao retrospecto recente de confrontos entre Fortaleza e Palmeiras, o balanço é de equilíbrio. Considerando os duelos a partir do Brasileirão de 2019, ano em que o Tricolor voltou a disputar a primeira divisão, foram quatro vitórias do Leão contra cinco do Alviverde, além de um único empate. No geral, os dois clubes já se enfrentaram em 21 oportunidades na história, sendo o primeiro encontro na Taça Brasil de 1960.



Neste ano, inclusive, Fortaleza e Palmeiras já protagonizaram dois embates, ambos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, no jogo de ida, realizado no Allianz Parque, o Alviverde ganhou com autoridade, por 3 a 0, e encaminhou a classificação. Na volta, desta vez na Arena Castelão, o Tricolor tentou e até venceu a partida por 1 a 0, mas o placar foi insuficiente para reverter a desvantagem.



Para a partida, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá alguns problemas com desfalques. Pilar do meio-campo, o volante Caio Alexandre, suspenso, será ausência contra o Palmeiras, fato inédito para o jogador, tendo em vista que foi relacionado para todas as 48 partidas realizadas pelo clube no ano de 2023. Thiago Galhardo, também suspenso, e Tinga, Hércules e Pedro Rocha, por lesão, são outras baixas.

Abel Ferreira, por outro lado, tem retornos importantes. O lateral-direito Mayke, que cumpriu suspensão na rodada anterior, e os atacantes Rony e Dudu, recuperados de lesão, serão opções para o treinador português diante do Tricolor.

Palmeiras x Fortaleza

Palmeiras



4-3-3: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Abel Ferreira

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: sábado, 22

Horário: 16 horas (Horário de Brasília)

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG) - VAR/FIFA

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN O POVO Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO e Premiere