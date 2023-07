Volante Felipe, ex-Fortaleza, abre conversas com três clubes da Série B; veja detalhes

O jogador é considerado um dos maiores ídolos da história do Fortaleza. Em oito anos, foram mais de 280 jogos, com 10 títulos conquistados

Ex-Fortaleza e atualmente no Goiás, o volante Felipe pode estar de saída do time esmeraldino. O Esportes O POVO apurou que o cearense de 29 anos negocia com três equipes da Série B do futebol brasileiro, são eles: Sport, Vitória e Novorizontino.

A situação melhor encaminhada parece ser do time pernambucano. De acordo com o repórter Antonio Gabriel, da Rádio Jornal, o negócio já estaria fechado. O sttaf do jogador, no entanto, nega.

O Tricolor do Pici está de olho na negociação, afinal, o clube leonino possui 30% dos direitos econômicos do ex-camisa 15. O maranguapense é considerado um dos maiores ídolos da história do Fortaleza. Em oito temporadas, foram 289 jogos e 10 títulos conquistados (cinco estaduais, duas Copas do Nordeste, um Brasileiro Série B e duas Taças dos Campeões Cearenses).

Em 2023, Felipe entrou em campo foram 17 partidas, um gol marcado e uma assistência.