Fortaleza enfrentará o Libertad nas oitavas de final da Sul-Americana

Equipe paraguaia é a atual campeã do campeonato local. Terceiro melhor na fase de grupos, o Tricolor do Pici decide o mata-mata na Arena Castelão

Com gol de Alexander Barboza, o Libertad-PAR venceu, nesta quinta-feira, 20, o Tigre-ARG por 1 a 0, fora de casa, na Argentina, e será o rival do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O clube paraguaio havia vencido o duelo de ida dos playoffs por 2 a 1. Os jogos devem ocorrer nos dias 2 e 9 de agosto. O Tricolor decide na Arena Castelão, por ter a melhor campanha.

Mesmo com a vantagem no placar, os “Albinegros” foram superiores à equipe argentina e dominaram todo o confronto da volta. O time do Paraguai chegou ao torneio internacional vindo da Libertadores. O escrete ficou em 3º lugar no grupo que era formado por Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, além do Alianza Lima-PER.

Por conta de sua posição, acabou sendo conduzido à Sula, onde enfrentou o Tigre. Na temporada, o oponente do Leão do Pici vem de um título muito importante: Campeonato Paraguaio. A agremiação conquistou o torneio Apertura. Em 22 embates, atingiu 51 pontos. Além disso, se destaca pela defesa sólida, não à toa foi a melhor nesse quesito no certame nacional.

No Clausura, com apenas duas partidas, já é o líder com seis pontos, possuindo 100% de aproveitamento. Apesar da dificuldade, os comandados de Juan Pablo Vojvoda chegam respaldados para conseguir a vaga nas Quartas de Final da Copa Sul-Americana. O Tricolor de Aço foi o terceiro melhor da fase de grupos, encerrando na liderança de sua chave com 15 de pontuação.

Internamente, existe um desejo de chegar longe na Sul-Americana. Em entrevista ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, no dia 13 de julho, o volante Caio Alexandre comentou a respeito do assunto: "A gente sonha com isso todos os dias. Trabalhamos pensando no próximo adversário, óbvio, mas a gente sabe que esse sonho está vivo. Temos possibilidades. Vamos enfrentar equipes difíceis, teremos um confronto diante de Libertad ou Tigre, mas a decisão é em casa, ao lado do nosso torcedor, onde a gente é muito forte”, pontuou.

Em conversa com o Esportes do POVO, mas em 6 de julho, o presidente Marcelo Paz chegou a “prever” disputa contra o Libertad: “A gente chega bem. Do mesmo jeito que o Fortaleza quer evitar certos adversários, alguns adversários querem nos evitar, preferem não enfrentar o Fortaleza. A gente precisa pensar fase a fase, não adianta projetar outras coisas. Vamos supor que pegue o Libertad (nas oitavas de final), é dificílimo. O Libertad tem mais tradição em competições sul-americanas do que o Fortaleza”, disse.