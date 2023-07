Pedro Augusto se diz pronto para estrear pelo Fortaleza e elogia torcida: "Fiquei arrepiado"

O volante Pedro Augusto foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza na tarde desta quinta-feira, 20, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Durante a sua coletiva de apresentação, o jogador revelou que recebeu convites de outros times, mas optou por defender o Tricolor de Aço.

"Tiveram algumas sondagens sim, inclusive em Portugal, mas eu tinha um plano muito claro na minha carreira. Queria trabalhar em um clube com estrutura, com visão de crescimento. As (outras) coisas que chegaram para mim não agradaram tanto como o Fortaleza. Foi uma escolha muito clara."

Leia Mais Palmeiras tem retorno de titulares para enfrentar Fortaleza; veja provável escalação

Ex-Fortaleza, zagueiro Brayan Ceballos é convocado para seleção sub-23 da Colômbia

Retrospecto recente de jogos entre Fortaleza e Palmeiras é equilibrado; veja números

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No clube há uma semana, o volante de 26 anos se diz pronto para estrear com a camisa tricolor já no próximo jogo. Neste sábado, 22, o Leão visita o Palmeiras às 16 horas, no Allianz Parque.

"Estou pronto 100% para jogar. Claro que a gente vem aprimorando a parte física, mas estou mentalmente e fisicamente pronto. Estou à disposição do mister", disse.

Elogio à torcida

Ainda durante a coletiva, Pedro relatou seu primeiro contato com a torcida do Fortaleza. O jogador esteve presente na partida diante do Cuiabá na Arena Castelão e revelou ter se "arrepiado" com a festa tricolor.

"Eu fui no jogo domingo, é um calor imenso, é lindo. Quero viver aquilo jogando. Fiquei arrepiado. Quero muito viver momentos excelentes com eles e estou empolgado para estar lá dentro sendo mais um a brigar por eles."

Caracterísiticas

Contratado para reforçar o setor de meio-campo leonino, ele ainda especificou seu estilo de jogo. No Tricolor, disputará posição com Caio Alexandre, Zé Welison, Vinicius Zanocelo, Lucas Sasha.

"Tive um crescimento muito grande na Europa, evolui muito taticamente. Sou um meia que consegue fazer um box-to-box, ter uma marcação muito forte e dar uma boa saída de bola. Venho para ajudar, para jogar na posição que o Vojvoda precisar", comentou.

Convite do Fortaleza

Pedro Augusto também detalhou como foi sua reação ao receber a proposta do clube cearense. De acordo com ele, ninguém da sua família pensou duas vezes. O contrato do volante com o Leão vai até o fim de 2024, com a possibilidade de renovação por mais um ano.

"O Fortaleza me proporciona o que preciso no momento. É uma equipe que está crescendo muito, vem fazendo boas temporadas. Quando eu recebi o comunicado de que tinha a possibilidade de vir para cá, minha família não pensou duas vezes."