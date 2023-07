Fortaleza perde para Cuiabá no Castelão e desperdiça chance de alcançar G-4 da Série A

Com a derrota, o time cearense também perdeu a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro

Sob os olhares de mais de 40 mil torcedores, o Fortaleza pressionou, mas foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, com gol de Deyverson, neste domingo, 16. A partida na Arena Castelão foi válida pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão. Com o revés, o Leão desperdiçou a chance de entrar no G-4 da competição nacional.



O Tricolor do Pici permanece com 23 pontos na tabela de classificação do certame após o resultado negativo. Com a derrota, o time cearense também perdeu a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro.



O Leão, agora, terá a chance de se recuperar na competição somente no próximo sábado, 22, quando enfrenta o Palmeiras. O confronto está marcado para as 16 horas, no Allianz Parque.



O jogo



Antes da bola rolar, um minuto de silêncio foi respeitado em homenagem ao ídolo tricolor Daniel Frasson, que morreu no último sábado, 16. A primeira chance de perigo do jogo saiu pelo lado do Cuiabá. Logo aos 2 minutos, Ceppelini recebeu pela esquerda, cortou o marcador e bateu colocado. Deyverson se esticou e mandou à direita de João Ricardo.



O escrete vermelho-azul-e-branco prosseguiu com troca de passes na defesa, enquanto os visitantes tentavam pressionar no ataque. Aos 6 da etapa inicial, o Tricolor do Pici teve a primeira oportunidade.Após Marinho cruzar na área, Pochettino chegou de trás e chutou forte para a defesa firme de Walter.



Sem efetividade no terço ofensivo, o Leão viu o Dourado abrir o marcador aos 16 minutos em falha de João Ricardo. O arqueiro tricolor saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Deyverson, que mandou para o fundo das redes.



Depois do tento sofrido, os mandantes permaneceram com mais posse de bola, mas não conseguiam transformar o domínio em chances reais de empatar a partida. Thiago Galhardo finalizou de primeira, mas pegou mal e jogou por cima do gol. Pochettino também arriscou de longe, mas sem força, nas mãos do goleiro auriverde.



Com as chances perdidas da equipe de Vojvoda, o time mato-grossense voltou a ameaçar. Fernando Sobral arriscou da entrada da área e carimbou a marcação leonina. Clayson ficou com a sobra e bateu colocado na trave esquerda de João Ricardo e quase amplia o placar.



O Fortaleza voltou para o segundo tempo já levando perigo à meta de Walter. Aos 2 minutos, em cobrança de escanteio de Pochettino, Brítez cabeceou firme e obrigou o arqueiro a espalmar. O time cearense continuava a pressionar, principalmente, nas bolas aéreas.



Após as entradas de Pikachu e Calebe nas vagas de Marinho e Pochettino, respectivamente, os donos da casa passaram a ter mais oportunidades ofensivas. O camisa 22 quase deixou tudo igual em cabeçada após belo lançamento de Brítez. Outra vez o lateral-direito argentino cruzou por baixo, Lucero desviou para trás, mas a zaga do Cuiabá afastou.

Em busca da vitória, Vojvoda apostou em uma formação mais ofensiva com Guilherme, Crispim e Silvio Romero no ataque. Aos 34, o camisa 18 bateu de primeira, mas a bola explodiu no travessão. Na sequência, Calebe cortou para o meio e chutou de esquerda, no meio do gol para defesa tranquila de Walter. O Fortaleza teve outra grande chance com Lucero, porém o arqueiro visitante fez grande defesa.

O fim do jogo foi eletrizante com duas bolas do Tricolor na trave: primeiro em chute forte de Guilherme e depois em finalização de Lucas Crispim no rebote. Apesar de pressionar no segundo tempo, o Leão não conseguiu evitar a primeira derrota nesta edição da Série A em casa.