Conmebol detalha tabela das oitavas da Sula; veja datas e horários dos jogos do Fortaleza

O Fortaleza já sabe quando irá enfrentar o Libertad, do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. De acordo com a tabela detalhada da competição, divulgada pela Conmebol no final da manhã desta sexta-feira, 21, os jogos de ida e volta entre brasileiros e paraguaios acontecerão nos dias 1 e 8 de agosto.

O regulamento da competição prevê que a equipe de melhor campanha decida o confronto em casa. Portanto, como foi líder do grupo H, o Leão do Pici terá o direito de realizar a partida da volta na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo de ida, por sua vez, acontecerá no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A bola rola a partir das 19 horas nas duas oportunidades.

Leia Mais Fortaleza enfrentará o Libertad nas oitavas de final da Sul-Americana

Volante Felipe, ex-Fortaleza, abre conversas com três clubes da Série B; veja detalhes

Pedro Augusto se diz pronto para estrear pelo Fortaleza e elogia torcida: "Fiquei arrepiado"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com a tabela divulgada pela Diretoria de Competições da Conmebol, o público brasileiro poderá assistir aos dois jogos apenas pela Paramount+, serviço online de streaming norte-americano.

Fortaleza enfrentará o Libertad nas oitavas de final da Sul-Americana

Com gol de Alexander Barboza, o Libertad-PAR venceu, nesta quinta-feira, 20, o Tigre-ARG por 1 a 0, fora de casa, na Argentina, e será o rival do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor decide na Arena Castelão, por ter a melhor campanha.

Mesmo com a vantagem no placar, os “Albinegros” foram superiores à equipe argentina e dominaram todo o confronto da volta. O time do Paraguai chegou ao torneio internacional vindo da Libertadores. O escrete ficou em 3º lugar no grupo que era formado por Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, além do Alianza Lima-PER.