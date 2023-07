Retrospecto recente de jogos entre Fortaleza e Palmeiras é equilibrado; veja números

Considerando as últimas oito vezes que os clubes se enfrentaram, a vantagem de vitórias é do Tricolor, que venceu o rival paulista em quatro oportunidades, além de um empate

Adversários no sábado, 22, Fortaleza e Palmeiras têm protagonizado, no recorte recente de jogos, confrontos equilibrados quando se encontraram em campo. Considerando os duelos a partir do Brasileirão de 2020, a vantagem de vitórias é do Tricolor do Pici, que derrotou o clube paulista em quatro oportunidades — enquanto o Alviverde obteve três triunfos.

Neste ano, inclusive, Fortaleza e Palmeiras se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, no jogo de ida, realizado no Allianz Parque, o Alviverde ganhou com autoridade, por 3 a 0, e encaminhou a classificação. No embate da volta, desta vez na Arena Castelão, o Tricolor tentou e até venceu a partida por 1 a 0, mas o placar foi insuficiente para reverter a desvantagem.

Nas últimas duas edições da Série A, o saldo é positivo para o Fortaleza. Em 2020, o Leão venceu o primeiro embate no Castelão por 2 a 0, mas perdeu em São Paulo por 3 a 0. Já em 2021, o Tricolor venceu os dois jogos, tanto no Allianz Parque, por 3 a 2, como no Castelão, por 1 a 0.

No retrospecto geral, os números também são equilibrados. Ao todo, o confronto entre Fortaleza e Palmeiras já aconteceu 21 vezes na história do futebol, com nove vitórias para o Alviverde e sete para o Tricolor, além de cinco empates. O primeiro encontro como adversários aconteceu na Taça Brasil de 1960.