Suspenso, Caio será ausência entre os relacionados do Fortaleza pela 1º vez no ano

O camisa 8 do Leão do Pici foi relacionado para todas as partidas da equipe na temporada. Em apenas oito oportunidades ele ficou no banco de reservas e não entrou em campo

Homem de confiança do técnico Vojvoda no Fortaleza, o volante Caio Alexandre está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e irá assistir de longe ao jogo contra o Palmeiras, válido pela 16ª rodada do Brasileirão, marcado para o próximo sábado, 22, em São Paulo. Este fato é incomum na temporada do atleta, que esteve entre os relacionados em todas as partidas do time cearense em 2023.

O camisa 8 foi convocado para as 48 partidas realizadas pelo Tricolor do Pici neste ano. Mesmo quando não entrou em campo, como foi o caso em oito oportunidades, Caio esteve ao menos entre as opções no banco de reservas.

Os jogos em que o atleta não entrou em campo e ficou como suplente foram contra o Sergipe-SE, Náutico-PE, Ceará, Santa Cruz-PE, Águia de Marabá-PA (2x), Palmeiras e Estudiantes de Mérida-VEN. Veja os resultados:

Fortaleza 1x0 Sergipe - Copa do Nordeste

Fortaleza 2x1 Náutico - Copa do Nordeste

Ceará 2x0 Fortaleza - Copa do Nordeste

Santa Cruz 0x4 Fortaleza - Copa do Nordeste

Fortaleza 6x1 Águia de Marabá - Copa do Brasil

Águia de Marabá 0x2 Fortaleza - Copa do Brasil

Fortaleza 1x0 Palmeiras - Copa do Brasil

Estudiantes de Mérida 1x0 Fortaleza - Copa Sul-Americana

Levando em consideração apenas os jogos realizados pelo Brasileirão, esta será a primeira vez que o volante não será titular da equipe cearense. O jogador de 24 anos esteve em campo desde o segundo inicial em todas as 15 rodadas disputadas até aqui.

Outros desfalques do Fortaleza

Além de Caio Alexandre, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com outros titulares contra o Palmeiras. O atacante Thiago Galhardo, também por suspensão, e o lateral-direito Tinga, machucado, são ausências. Além deles, Hércules e Pedro Rocha, com lesões no joelho esquerdo, estão no departamento médico.