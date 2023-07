Fortaleza pode entrar no G6 caso vença o Palmeiras; veja cenários

O Leão precisa vencer o Alviverde e contar com tropeços de adversários. No atual panorama, o Tricolor é o nono colocado na tabela, com 23 pontos

O Fortaleza visita o Palmeiras-SP neste sábado, 22, em um confronto direto na tabela de classificação. Com 23 pontos, o Tricolor do Pici está em nono lugar, enquanto os paulistas ocupam a sexta posição, com 25. Uma vitória pode significar a entrada da equipe cearense no G6, que dá vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores.

Para chegar ao grupo dos seis primeiros colocados nesta rodada, o Fortaleza necessita obrigatoriamente de um resultado positivo, já que uma igualdade no placar não seria suficiente. Caso triunfe, o Leão ainda precisa torcer para que RB Bragantino-SP e Athletico-PR não vençam seus jogos - empates, por exemplo, seriam o suficiente.

O Massa Bruta está em sétimo, com 24 pontos, e recebem o Internacional-RS em Bragança Paulista. Já o Furacão ocupa a oitava posição, com 23, e viajam até o Rio de Janeiro para encarar o Vasco-RJ em São Januário.

Com um triunfo, o Fortaleza também poderia ultrapassar o São Paulo-SP e o Fluminense-RJ, que precisariam perder para Cuiabá-MT e Coritiba-PR, respectivamente. Em caso de empates dos dois rivais, a disputa por colocação na tabela será decidido pelo critério de saldo de gols.

A última vitória do Palmeiras pelo Brasileirão ocorreu no dia 11 de junho, quando superarou o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi. Desde então, o Alviverde disputou cinco rodadas, sequência que se transformou em um incômodo jejum sem vitórias. Neste recorte, o time paulista amargou duas derrotas e três empates.

Rival do Fortaleza nas oitavas da Sul-Americana será definido nesta quinta

Além do importante confronto diante do Palmeiras, o Fortaleza está de olho na Sul-Americana. Classificado às oitavas de final do certame, o Leão conhecerá, nesta quinta-feira, 20, quem enfrentará na fase mata-mata. Tigre-ARG e Libertad-PAR se enfrentam na Argentina, no Estádio José Dellagiovanna, às 21 horas.

No jogo de ida, os paraguaios venceram em casa, de virada, por 2 a 1. Os gols foram marcados por Melgarejo e Óscar Cardozo, enquanto que Armoa anotou o tento do Tigre.

Os confrontos das oitavas estão previstos para ocorrerem nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto. Será a primeira participação do Fortaleza no mata-mata do torneio.