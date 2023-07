Palmeiras tem retorno de titulares para enfrentar Fortaleza; veja provável escalação

O Palmeiras terá o retorno de três titulares para enfrentar o Fortaleza no sábado, 22, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Mayke, por suspensão, e os atacantes Rony e Dudu, lesionados, desfalcaram o alviverde no empate sem gols contra o Internacional no domingo, 16, e estão à disposição para a partida.

Na manhã desta quinta-feira, 20, o elenco palmeirense deu continuidade a preparação com treinos técnicos e táticos. Os zagueiros Gustavo Gómez e Luan, sondados por clubes do exterior, participaram da atividade e devem compor o time titular de Abel Ferreira contra o Leão do Pici.

A única baixa para a partida é o volante Atuesta. O colombiano se recupera de uma lesão ligamentar no joelho.

Para o duelo diante do Fortaleza, Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.