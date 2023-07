De olho no G-6, Fortaleza recebe o Athletico no Castelão pela Série A

Confronto coloca frente a frente duas equipes com a mesma pontuação. Com 20 pontos, o Tricolor busca retomar o caminho das vitórias para subir na tabela

O Fortaleza entra em campo querendo subir na tabela da Série A do Brasileirão. Neste domingo, 9, o time do Pici recebe o Athletico-PR, a partir das 18h30min, pela 14ª rodada do Brasileirão. O duelo na Arena Castelão coloca frente a frente duas equipes com a mesma pontuação - 20.



O time paranaense tem uma vitória a mais e por isso aparece à frente na classificação. Uma vitória para o Leão pode significar um lugar no G-6— aliada a uma combinação de resultados na rodada.

Depois da primeira derrota pós-data Fifa, o Fortaleza busca retomar o caminho das vitórias. Para isso aposta no bom desempenho como mandante na Série A 2023. Atuando em seus domínios, o Leão não sabe o que é perder na atual edição do campeonato. Em seis partidas, são três vitórias e três empates, além de ter a segunda defesa menos vazada em casa na competição.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante do Athletico, o time leonino tem vantagem no retrospecto como mandante. Em nove partidas entre as equipes no Castelão, o Tricolor do Pici saiu vitorioso em quatro oportunidades. O Furacão levou a melhor em três duelos e nos outros dois o placar permaneceu igual. Além do histórico positivo em casa, o Leão não perde para a equipe paranaense há três jogos. Nos últimos três encontros, foram dois empates e um triunfo por 3 a 0 para o escrete vermelho-azul-e-branco.



Leia Mais SAF no Fortaleza: clube não quer negociar controle, nem vender ações inicialmente, explica Paz

Marcelo Paz revela sondagens do exterior por Hércules, mas avisa: "Não nos agradaram"

Fortaleza está no patamar de "seis ou oito clubes" em briga por título na Sul-Americana, diz Paz

Para o confronto, o técnico Vojvoda contará com importantes retornos. Destaque do setor defensivo, o zagueiro Titi retorna após cumprir suspensão contra o Flamengo. Com isso, a zaga do time cearense voltará a ser composta por Titi e Brítez, dupla titular. Além da volta do defensor, existe a expectativa da estreia do atacante Marinho que já foi regularizado e pode reforçar o time cearense.



Outros dois jogadores também podem aparecer no grupo de relacionados do escrete vermelho-azul-e-branco. Vinícius Zanocelo e Fernando Miguel já treinam com o elenco tricolor após período entregues ao departamento médico.



O Tricolor, porém, tem uma dúvida na escalação do time que entrará em campo diante do Athletico. Trata-se do lateral-direito Tinga, que deixou o gramado na última partida contra o time carioca com desconforto no músculo posterior da coxa. Caso não tenha condições de jogo, Vojvoda poderá optar por utilizar Dudu como substituto imediato ou fazer a linha de três zagueiros com Titi, Brítez e Benevenuto.



Já o Athletico deve entrar em campo com uma equipe quase toda reserva em razão do jogo decisivo contra o Flamengo, válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O artilheiro do Furacão na temporada, Vitor Roque, é desfalque certo pelo terceiro cartão amarelo.

Além dele, o lateral-direito Madson está suspenso. Fernando, Pablo, Rômulo e Willian estão no departamento médico e são baixas para o duelo. Já o meia David Terans foi vendido para Pachuca, do México, e não atua mais pelo Furacão.



Fortaleza x Athletico-PR



Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Dudu (Tinga), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Zé Welison) e Pochettino; Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda.



Athletico-PR



3-5-2: Pedro Henrique; Matheus Felipe e Zé Ivaldo; Khellven, Hugo Moura, Alex Santana, Christian e Esquivel; Cuello e Thiago Andrade. Técnico: Wesley Carvalho (interino)



Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 09/07/2023

Horário: 18h30min

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento/ MG

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO