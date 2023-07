SAF no Fortaleza: clube não quer negociar controle, nem vender ações inicialmente, explica Paz

O Leão do Pici tem o desejo de se tornar SAF e irá realizar reuniões para explicar a intenção do clube neste momento inicial de mudança

Com o desejo de se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o Conselho Deliberativo do Fortaleza irá realizar, nos dias 8, 12 e 16 de julho, reuniões para discutir o tema. Ao participar do programa Esportes do POVO desta quinta-feira, 6, o presidente Marcelo Paz abordou o assunto e explicou a intenção do Leão neste momento inicial.

“O Fortaleza tem intenção de vender o controle do clube? Não. Não temos interesse em fazer isso. Falou-se em venda minoritária, que eu acho que é o melhor modelo. Nesse momento, o Fortaleza quer fazer a venda minoritária? Também não. O que a gente quer hoje, o que vamos propor nessas plenárias, é mudar apenas o regime do Fortaleza. Deixar de estar no modelo associativo e passar para o modelo SAF.”

O mandatário do Tricolor do Pici acredita que o modelo SAF entrega uma liberdade maior ao clube. Por isso, o desejo inicial é de apenas mudar o regime de gestão.

“No modelo de SAF você tem mais liberdade de gestão, mais possibilidades de fazer uma gestão mais moderna. O modelo associativo tem travas: remuneração de quem está lá (na diretoria) tem que ser até X, não pode ter remuneração variável; não tem acesso a crédito, não tem acesso ao mercado; se quiser fazer um empréstimo vai ter uma taxa de juros altíssima; não tem linha de crédito. No modelo de SAF, tem”, explicou Paz.

Para finalizar, Marcelo Paz ressaltou que o torcedor irá decidir o rumo do clube durante uma assembleia geral de sócios.

“Essa é a ideia, mas quem vai decidir é o torcedor, na assembleia geral de sócios. Nós estamos montando essas três plenárias justamente para isso. Para explicar tudo isso com calma para o torcedor, para o sócio-torcedor, para quem quiser, para a imprensa.”