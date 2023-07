Fortaleza tem a 2ª defesa menos vazada como mandante na Série A

Com apenas quatro gols sofridos em seis partidas, divide o posto com Flamengo, Fluminense e Internacional

O Fortaleza vem fazendo grande campanha como mandante na Série A 2023. Além da invencibilidade, o Tricolor do Pici possui a segunda melhor defesa da competição atuando no Castelão. Com apenas quatro gols sofridos em seis partidas, divide o posto com Flamengo, Fluminense e Internacional. O Botafogo lidera a lista com um tento tomado em seus domínios.



O desempenho positivo do sistema defensivo tricolor passa pela boa fase vivida por atletas do setor. Bruno Pacheco fortaleceu o lado esquerdo, a dupla de zagueiros, Brítez e Titi, mostra cada vez mais solidez. Tinga, apesar de não viver grande fase como em 2021 e parte de 2022, também ajuda o setor. Goleiro titular, João Ricardo é fundamental para os números com atuações seguras.



Após seis partidas disputadas no Gigante da Boa Vista, a equipe leonina contabiliza três vitórias e três empates. Neste recorte, o Leão marcou nove gols.



Histórico do Fortaleza como mandante na Série A 2023: