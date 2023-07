Fortaleza está no patamar de "seis ou oito clubes" em briga por título na Sul-Americana, diz Paz

Em entrevista no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, avaliou as condições do time cearense para brigar por título na competição internacional

Classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, o Fortaleza chega ao mata-mata respaldado com a terceira melhor campanha geral da fase de grupos. Em entrevista no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, avaliou as condições do time cearense para brigar por título na competição internacional.

"A gente chega bem. Do mesmo jeito que o Fortaleza quer evitar certos adversários, alguns adversários querem nos evitar, preferem não enfrentar o Fortaleza. A gente precisa pensar fase a fase, não adianta projetar outras coisas. Vamos supor que pegue o Libertad (nas oitavas de final), é dificílimo. O Libertad tem mais tradição em competições sul-americanas do que o Fortaleza", disse Paz.

Nas oitavas de final, o Fortaleza enfrentará o vencedor da partida de playoff entre Libertad-PAR e Tigre-ARG. O chaveamento até a final também foi definido por sorteio. Caso se classifique para as quartas de final, o Leão pode encarar Bragantino, Colo-Colo-CHI ou América-MG. Numa eventual semifinal, Goiás, Barcelona-EQU, Estudiantes-ARG, Newell's Old Boys-ARG, Corinthians ou Universitario-PER.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Paz confirma interesse de clubes colombianos por Ceballos e chance de negociação

Fortaleza voltará a jogar como mandante após 15 dias

Presidente do Fortaleza confirma proposta do Corinthians por Zé Welison, mas descarta saída

"O Fortaleza está no patamar de seis ou oito clubes que almejam ir mais longe na competição. Eu vejo assim, a gente tem esse perfil. A campanha que a gente fez na primeira fase foi muito boa. A gente seguindo nas fases, com exceção do Newell's Old Boys (melhor campanha), todos os outros adversários que a gente pegar, decide em casa porque o São Paulo (2ª melhor campanha) está do outro lado (da chave)", comentou o dirigente.

O mandatário tricolor destacou ainda a possibilidade de um confronto contra o Newell's Old Boys, clube de coração do Vojvoda. "Pegar o Newell's seria algo diferente, é o clube do Vojvoda. Ele é de Rosário, os filhos dele torcem pelo time, jogou no Newell's. Seria algo interessantíssimo de viver e significa que a gente chegaria na semifinal. Já seria algo bom, tomara que aconteça."