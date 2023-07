Fortaleza desperdiça pênalti e é derrotado pelo Flamengo no Maracanã

Com o resultado negativo, o Leão estaciona na nona colocação da Série A com 20 pontos somados e terá uma semana livre para treinamentos visando o duelo contra o Athletico Paranaense, no próximo domingo, 9

O Fortaleza até teve boa atuação diante do Flamengo neste sábado, 1º, mas foi derrotado por 2 a 0 em jogo da 13ª rodada da Série A 2023. O Leão ainda desperdiçou um pênalti com Yago Pikachu no início da partida, disputada no Maracanã (RJ).

Com o resultado negativo, o time tricolor estaciona na nona colocação com 20 pontos somados. Agora, terá uma semana livre para treinamentos visando o duelo contra o Athletico Paranaense, no próximo domingo, 9, na Arena Castelão.



O jogo

Apesar de chegar ao confronto com duas vitórias seguidas, contra Atlético Mineiro e Palestino-CHI, o Leão do Pici sabia que a missão diante do Flamengo seria complicada. O time rubro-negro é um dos postulantes ao título brasileiro e, em casa, é um adversário difícil de se bater.

Diante disso, a equipe carioca tomou as rédeas da partida desde o primeiro minuto, mas encontrou dificuldade para infiltrar na defesa tricolor. Mesmo sem ter tanta posse de bola, foi o Fortaleza quem chegou mais perto de abrir o placar no Maracanã.

Aos nove minutos, Pikachu tocou para Lucero dentro da área. Na ocasião, o argentino foi derrubado por Thiago Maia, que chegou atrasado na jogada, e o árbitro Savio Pereira Sampaio assinalou penalidade. Na cobrança, porém, Pikachu bateu mal e o goleiro Matheus Cunha defendeu o chute do camisa 22.

Após perder uma chance tão clara, o Leão do Pici viu o time da casa abrir o placar. Na jogada, construída aos 13 minutos, Arrascaeta cruzou para Gabriel Barbosa, que venceu dividida com Tinga para estufar as redes. Por ter um dos melhores e mais técnicos elencos do futebol brasileiro, a expectativa colocada no Flamengo é que ataque a todo o momento, ainda mais depois de um gol.

Porém, após o tento, o Tricolor de Aço foi quem ficou mais com a bola, mostrando solidez mesmo atrás do placar. A equipe carioca, por sua vez, não viu outra opção a não ser se defender para evitar o empate.

Buscando a igualdade no marcador, o Fortaleza criou boas chances no primeiro tempo com Pochettino, duas vezes, e Caio Alexandre. Com o volante, inclusive, o time de Vojvoda quase conseguiu seu objetivo, mas Matheus Cunha salvou o Flamengo após saída de bola errada.

Já na segunda etapa, Vojvoda optou por colocar Hércules no jogo visando maior controle do meio-campo. Uma demonstração clara de que queria um time mais ofensivo e que a derrota não era satisfatória.

A entrada do camisa 35 funcionou até certo ponto: o Fortaleza teve maior controle do jogo, mas seguiu sem balançar as redes. Quem chegou perto do gol, inclusive, foi o Flamengo. Aos cinco minutos, Pedro finalizou bem para grande defesa de João Ricardo.



Três minutos depois, o time carioca conseguiu ampliar o marcador. Após bola mal afastada pela defesa tricolor, Arrascaeta, sozinho, bateu bem para marcar o segundo tento flamenguista.

O Fortaleza, com dois gols de desvantagem, perdeu um pouco do seu ímpeto, não conseguiu produzir como no primeiro tempo e amargou a derrota no Rio de Janeiro.