Marinho é regularizado no BID e pode estrear contra o Athletico

Desta forma, o atacante se torna uma importante opção para Jua Pablo Vojvoda utilizar no duelo contra o Furacão, que acontece no domingo, na Arena Castelão

O atacante Marinho foi regularizado pelo Fortaleza no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto para estrear pelo Tricolor do Pici contra o Athletico-PR, em duelo válido pela 14ª rodada da Série A. O confronto acontecerá na Arena Castelão, cenário onde o jogador poderá sentir, pela primeira vez em campo, o apoio da torcida do Leão.

Fortaleza encara vencedor de Tigre-ARG x Libertad-PAR nas oitavas da Sul-Americana



Anunciado pelo Fortaleza no dia 20 de junho, Marinho chega ao clube envolto de grandes expectativas. Durante este período sem atuar pelo Leão, já que aguardava a abertura da janela de transferências para ser regularizado, o atacante aproveitou para realizar trabalhos de condicionamento físico e se ambientar ao estilo tático do treinador Vojvoda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Romarinho se aproxima de completar 250 jogos com a camisa do Fortaleza

Fortaleza no sorteio das oitavas da Sul-Americana 2023 ao vivo: acompanhe

Artilheiro do Athletico na temporada, Vitor Roque é desfalque certo contra o Fortaleza

Ter Marinho disponível, inclusive, é um importante trunfo para Vojvoda, sobretudo mediante a saída recente de Moisés, que cumpria importante papel tático em campo. Com o atacante ex-Flamengo, o treinador argentino volta a ter uma ótima opção ofensiva com características escassas no elenco, de drible, velocidade e finalização.