Após cumprir suspensão, zagueiro Titi retorna ao Fortaleza contra o Athletico

O Fortaleza terá um retorno importante para o próximo compromisso na Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Titi volta ao time titular do Leão contra o Athletico-PR, no domingo, 9, pela 14ª rodada da competição. A bola rola às 18h30min.

Um dos capitães do Tricolor, e destaque da defesa na temporada, o defensor cumpriu suspensão contra o Flamengo no último sábado, 1º, após ser advertido com o terceiro cartão amarelo na 12ª rodada. Com a volta do camisa 4, a zaga do time cearense voltará a ser composta por Titi e Brítez, dupla titular.

Além do retorno do zagueiro, existe a expectativa também da estreia dos reforços anunciados pelo Fortaleza. O atacante Marinho e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar aguardam os nomes serem publicados no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para terem condições de entrar em campo. A regularização precisa ocorrer até, no máximo, sexta-feira, 7, já que o sistema da entidade não funciona no final de semana.

Outros dois jogadores também podem pintar no grupo de relacionados do escrete vermelho-azul-e-branco para o jogo contra o Furacão. Vinícius Zanocelo e Fernando Miguel já estão em fase de transição após passarem por um período entregues ao departamento médico.