Fernando Miguel e Zanocelo voltam a treinar e podem enfrentar Athletico

No domingo, 9, o Fortaleza entra em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Athletico Parananense, na Arena Castelão, às 18h30min. Para o confronto, Juan Pablo Vojvoda deve ter duas novidades: Fernando Miguel e Vinícius Zanocelo.

Os dois jogadores estavam entregues ao Departamento Médico mas já treinam com o restante do elenco tricolor. O goleiro não atua desde o dia 8 de maio, no empate por 1 a 1 contra o Corinthians. Na ocasião, Fernando sofreu um estiramento ligamentar no joelho.

Já o volante foi diagnosticado com uma pubalgia e virou ausência após o embate frente ao Cruzeiro, pelo Brasileiro. Nesse período, foram três partidas de ausência.

Com isso, apenas Pedro Rocha - que segue se recuperando de cirurgia no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) - permanece sem ser relacionado.